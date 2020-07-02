Наталья Игнашевич: быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич рассказала, в чём отличие совместного проживания с тренером от жизни с профессиональным футболистом.

«Быть женой тренера, конечно, сложнее, чем женой футболиста. У футболиста после игры голова свободна, его главная задача — восстановиться к следующей тренировке и забыть все плохое. Тренер же должен проанализировать всё, что было, подготовить план на следующую тренировку, и уже держать в голове следующую игру. То есть работа не ограничивается временем, которое он проводит на поле. Она теперь с нами всегда. Я несколько раз видела, как Сергей вечером составлял тренировку, а утром шел переписывать. То есть даже ночью он продолжает думать о работе.

Надеюсь, со временем он научится делегировать часть работы, пока у него с этим проблема. Занимается всеми вопросами сам", — рассказала Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.