Гурам Аджоев прокомментировал отставку Черевченко

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.



«После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть.

Не будем забывать, что именно с Игорем Черевченко в качестве главного тренера мы добились лучшего на данный момент результата в истории «Арсенала», заняв шестое место в чемпионате и завоевав путёвку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днём, эти результаты уже история. На сегодняшний день ситуация другая. Именно поэтому и было принято соответствующее решение.

К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенал» Сергей Подпалый и главный тренер молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — заявил Гурам Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.