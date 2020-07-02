Влашич: поставил себе цель забить двузначное число голов в этом сезоне

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона РПЛ.



«Я поставил себе цель — забить двузначное число голов в этом сезоне. Надеюсь, что смогу сделать это, у нас есть ещё пять матчей до конца чемпионата.



ЦСКА будет нелегко попасть в зону Лиги чемпионов, но пока есть игры, есть и надежда. В игре ещё 15 очков, а мы видим, что в каждом туре кто-то из лидеров теряет очки», — приводит слова игрока tportal.hr.



В текущем сезоне РПЛ Влашич провёл на поле 25 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-синие 4 июля встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:30 мск.

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