«Барселона» предложила Гризманна «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу»

«Барселона» планирует обменять нападающего Антуана Гризманна в другой клуб, утверждает журналист RAI Sport Паоло Паганини в своём «твиттере».
Каталонцы предложили французского форварда трём клубам — «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу». «Барселона» готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриена Рабьо.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена усилить состав команды нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно. В качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.
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