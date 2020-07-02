Леонид Калошин объяснил, почему VAR не назначен на матч «Спартак» — «Тамбов»

Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, почему VAR не был назначен на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов».

«Ситуация заключается в том, что видеоассистенты в один день могут работать только на четырёх матчах. В субботу, 4 июля, у нас пять игр: „Динамо“ и „Сочи“ автоматически должны играть с VAR, потому что в прошлом туре они играли без него, „Крылья Советов“ — «Ростов» — ростовчане борются за еврокубки, «Ахмат» — ЦСКА — у москвичей та же ситуация. «Спартак» за Лигу Европы и Лигу чемпионов не борется", — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля.