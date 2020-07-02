Жиресс: награду лучшему игроку года от ФИФА должен был получить Мане, а не Месси

Бывший главный тренер сборной Туниса Ален Жиресс выразил мнение, что награду лучшему игроку года от ФИФА по итогам 2019 года должен был получить не нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а форвард «Ливерпуля» Садио Мане.
«Я определенно поставил бы Мане выше Месси, учитывая то, как они играли в прошлом сезоне. Я не получил бюллетень для голосования, поэтому не это не я голосовал от имени главного тренера сборной Туниса. Не могу сказать, кто это сделал, но это был не я.
Когда я был главным тренером сборной Сенегала, Садио был ещё молод, но у него был огромный технический и моральный потенциал, чтобы стать тем великим игроком, каким он является сегодня», — приводит слова Жиресса ESPN.
По результатам голосования Месси занял первое место, получив 46 баллов. Мане (23) — на 5-м месте.
- 2 июля 2020
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:17
-
20:05
-
19:56
-
19:56
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:28
-
18:16
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:41
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:45
-
16:34
-
16:12