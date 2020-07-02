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Жиресс: награду лучшему игроку года от ФИФА должен был получить Мане, а не Месси

Жиресс: награду лучшему игроку года от ФИФА должен был получить Мане, а не Месси
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер сборной Туниса Ален Жиресс выразил мнение, что награду лучшему игроку года от ФИФА по итогам 2019 года должен был получить не нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

«Я определенно поставил бы Мане выше Месси, учитывая то, как они играли в прошлом сезоне. Я не получил бюллетень для голосования, поэтому не это не я голосовал от имени главного тренера сборной Туниса. Не могу сказать, кто это сделал, но это был не я.

Когда я был главным тренером сборной Сенегала, Садио был ещё молод, но у него был огромный технический и моральный потенциал, чтобы стать тем великим игроком, каким он является сегодня», — приводит слова Жиресса ESPN.

По результатам голосования Месси занял первое место, получив 46 баллов. Мане (23) — на 5-м месте.

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