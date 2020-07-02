«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало матча — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Ляпорт, Менди, Родриго, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернардо, Давид Сильва, Марез, Канселу, Отаменди, Дойл.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Джонс, Уильямс, Эллиотт, Ориги.

«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно оформивший чемпионство.