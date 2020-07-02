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Бывший игрок «Ювентуса» нуждается в пересадке печени из-за алкоголизма

Бывший игрок «Ювентуса» нуждается в пересадке печени из-за алкоголизма
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Фабиан О’Нил из-за алкоголизма нуждается в пересадке печени, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Отцу нужна пересадка печени, но, если он не бросит пить, это не поможет», — сказала дочь О'Нила Мартина.

На прошлой неделе в уругвайском городе Монтевидео экс-футболист был экстренно госпитализирован. Сейчас О'Нилу стало лучше, и в ближайшее время его могут выписать. Многие бывшие одноклубники полузащитника, включая Зинедина Зидана, готовы помочь О'Нилу, оплатив расходы на реабилитацию.

О'Нил выступал за «Ювентус» с 2000 по 2001 год. Выступал за «Насьональ», «Кальяри» и «Перуджу». В составе сборной Уругвая экс-хавбек принял участие в 19 матчах, на его счету два гола.

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