«Бавария» извинилась перед «Манчестер Сити» за случайную публикацию фото Зане

Мюнхенская «Бавария» принесла извинения «Манчестер Сити» за преждевременную публикацию фотографий нападающего Лероя Зане на своём сайте, сообщает журналист Daily Mail Джон Гоэн в «Твиттере».
Арабская версия официального сайта «Баварии» раньше времени опубликовала фотографии нападающего Лероя Зане в форме мюнхенцев. Спустя некоторое время с арабской версии исчезли снимки футболиста. На немецкой версии сайта «Баварии» до сих пор не появлялось информации о трансфере Зане.
Зане уже подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщал журналист Фабрицио Романо. Немецкий клуб заплатил за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.
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