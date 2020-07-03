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«Бавария» извинилась перед «Манчестер Сити» за случайную публикацию фото Зане

«Бавария» извинилась перед «Манчестер Сити» за случайную публикацию фото Зане
Футбол / Англия 0

Мюнхенская «Бавария» принесла извинения «Манчестер Сити» за преждевременную публикацию фотографий нападающего Лероя Зане на своём сайте, сообщает журналист Daily Mail Джон Гоэн в «Твиттере».

Арабская версия официального сайта «Баварии» раньше времени опубликовала фотографии нападающего Лероя Зане в форме мюнхенцев. Спустя некоторое время с арабской версии исчезли снимки футболиста. На немецкой версии сайта «Баварии» до сих пор не появлялось информации о трансфере Зане.

Зане уже подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщал журналист Фабрицио Романо. Немецкий клуб заплатил за футболиста около € 50 млн без учёта бонусов.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.

Арабская версия сайта «Баварии» опубликовала фотографии Зане, но быстро их удалила
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