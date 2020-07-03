Видеообзор разгромного поражения «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему Гари Бесвик и Адам Нанн.
В составе «горожан» отличились Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Филип Фоден и ещё один гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.
В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 5 июля.
Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
- 3 июля 2020
-
02:50
-
02:24
-
01:50
-
01:14
-
00:56
-
00:47
-
00:38
-
00:25
-
00:10
-
00:02
- 2 июля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
22:02
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:20
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
20:31
-
20:30
Партнерский контент