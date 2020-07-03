Видеообзор разгромного поражения «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему Гари Бесвик и Адам Нанн.

В составе «горожан» отличились Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Филип Фоден и ещё один гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 5 июля.