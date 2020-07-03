Джанлуиджи Буффон: внутри меня всё ещё горит огонь

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему продолжает игровую карьеру. Напомним, 29 июня туринский клуб объявил о продлении контракта с 42-летним вратарём до лета 2021 года.



«Внутри меня всё ещё горит огонь. Я продолжаю играть, потому что чувствую себя хорошо и до сир пор конкурентоспособен. К тому же я всегда стремлюсь к самосовершенствованию. В том момент, когда я стал первым номером, эта страсть превратилась в работу. Я обязан выглядеть достойно и всегда оставаться на вершине.



В течение 15 лет я откладывал забавы. Теперь я словно возвращаю свою молодость. Таков мой секрет. За последние 12 лет карьеры я мало наслаждался победами и больше думал о поражениях. Когда ты привык побеждать, это кажется нормальным. В этом смысле победы оказывают незначительное влияние, но разочарование от проигрыша остается. Я должен попытаться смириться с этим, иначе рискую никогда не уйти», — приводит слова Буффона Football Italia.

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