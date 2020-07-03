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Зане: план «Баварии» убедил меня пойти на трансфер. Цели клуба близки мне

Зане: план «Баварии» убедил меня пойти на трансфер. Цели клуба близки мне
Футбол / Англия 0

Нападающий Лерой Зане прокомментировал переход из «Манчестер Сити» в «Баварию».

«Переговоры протекали хорошо с самого начала. План „Баварии“ убедил меня. Конечно, „Бавария“ — это огромный клуб, который всегда ставит перед собой серьёзные цели. Нам нужны титулы, а победа в Лиге чемпионов — главная цель. Эти цели близки мне. Вот почему это был единственный выбор для меня.

С нетерпением жду встречи со старыми знакомыми. Мы с ними играли в молодёжных сборных, а с Леоном Горецкой мы вместе выступали в „Шальке“. Это отличные парни. Думаю, у нас отличное сочетание молодых и опытных футболистов. Все голодны до побед. Не могу дождаться командных тренировок.

Знаю Флика по работе в сборной Германии U21. У нас были хорошие отношения. Мы отлично понимаем друг друга, потому что хорошо знакомы. Команда под его руководством сильно изменилась, и я думаю, он отлично справился с руководством. Думаю, мы сохраним эту позитивную тенденцию», — приводит слова Зане официальный сайт «Баварии».

«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане
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