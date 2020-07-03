Экс-игрок «Спартака» Павленко дебютировал за «Родину»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне возглавляющий столичную «Родину-2», дебютировал в качестве игрока «Родины».
35-летний Павленко появился на поле в середине второго тайма товарищеского матча «Родина» — «Иртыш» (1:1).
«Пока это единичный случай. А дальше посмотрим, как сложатся обстоятельства. Была возможность сыграть, не смог устоять перед соблазном. Заодно проверил себя, с командой-то я до сих пор тренируюсь.
Игра в футбол — истинное удовольствие для меня. Словно в детство вернулся. Включат ли меня в заявку «Родина-2» на матчи ЛФК? Однозначного ответа пока нет. Посмотрим. Каким бы ни было решение, уверен, оно будет правильным», — приводит слова Павленко пресс-служба клуба.
Павленко начинал взрослую карьеру в «Спартаке», с которым становился чемпионом России, а затем выступал за ряд клубов, включая «Ростов», «Терек» и «Крылья Советов». Последний матч за профессиональную команду провёл в 2018 году, будучи игроком «Томи». В 2018-2019 годах работал тренером в «Анжи».
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