Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Спартака» Павленко дебютировал за «Родину»

Экс-игрок «Спартака» Павленко дебютировал за «Родину»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне возглавляющий столичную «Родину-2», дебютировал в качестве игрока «Родины».

35-летний Павленко появился на поле в середине второго тайма товарищеского матча «Родина» — «Иртыш» (1:1).

«Пока это единичный случай. А дальше посмотрим, как сложатся обстоятельства. Была возможность сыграть, не смог устоять перед соблазном. Заодно проверил себя, с командой-то я до сих пор тренируюсь.

Игра в футбол — истинное удовольствие для меня. Словно в детство вернулся. Включат ли меня в заявку «Родина-2» на матчи ЛФК? Однозначного ответа пока нет. Посмотрим. Каким бы ни было решение, уверен, оно будет правильным», — приводит слова Павленко пресс-служба клуба.

Павленко начинал взрослую карьеру в «Спартаке», с которым становился чемпионом России, а затем выступал за ряд клубов, включая «Ростов», «Терек» и «Крылья Советов». Последний матч за профессиональную команду провёл в 2018 году, будучи игроком «Томи». В 2018-2019 годах работал тренером в «Анжи».

Павленко: есть мнение, что можно кого-то впечатлить, ведя себя быдловато. Это заблуждение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020