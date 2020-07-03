Буффон хочет окончить школу после завершения карьеры

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры футболиста.
«Когда я закончу с футболом, то у меня будет год творческого отпуска, когда я смогу посвятить время себе и своей семье. Кроме того, я хочу доучиться в школе. Родители 30 лет мне выносят из-за этого мозг», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.
Буффон также рассказал, почему продолжает игровую карьеру. Напомним, 29 июня туринский клуб объявил о продлении контракта с 42-летним вратарём до лета 2021 года.
Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила € 52,88 млн. Летом 2018 года голкипер перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус». В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провёл семь матчей в чемпионате Италии и пропустил семь голов.
- 3 июля 2020
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