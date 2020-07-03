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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 300 тыс. рублей, «Ростов» — на 280 тыс.

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 300 тыс. рублей, «Ростов» — на 280 тыс.
Футбол / РПЛ 0

Состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты дисциплинарные санкции в отношении клубов по итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» оштрафован на 90 тыс. рублей, администратор команды Руслан Элдерханов дисквалифицирован на 5 матчей чемпионата России по футболу и оштрафован на 200 тыс. рублей.

ЦСКА заплатит два штрафа общей суммой 300 тыс. рублей. Кроме того, на 100 тыс. рублей оштрафован Никола Влашич. Главный тренера «Динамо» Кирилл Новиков оштрафован на 100 тыс. рублей.

«Сочи» заплатит штраф 200 тыс. рублей. Принято решение оштрафовать также Александра Кокорина на 100 тыс. рублей. «Арсенал» оштрафован на 210 тыс. рублей.

Тренер «Уфы» Николай Сафрониди и защитник Даниил Фомин оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 30 тыс. рублей. «Ростов» заплатит штраф 280 тыс. рублей. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафован на 130 тыс. рублей.

Помимо этого, КДК РФС вынес замечания всем главным тренерам клубов Премьер-Лиги, кроме Мурада Мусаева, Кирилла Новикова и Сергея Семака.

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