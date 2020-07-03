Д. Комбаров: смерть отца Хабиба — потеря для всего спортивного сообщества

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я узнал о произошедшем от журналистов. Был обескуражен, просто в шоке. Сейчас хотелось бы выразить соболезнования, в первую очередь — родным и близким Хабиба. Это огромная потеря. Я знаю, как Хабиб относился к отцу, знаю про их отношения и то, сколько Абдулманап сделал для него и для его команды. Хотя не только для них, но и для множества ребят, хоть как-то причастных к единоборствам. Это был огромный величины человек, его уход — потеря для всего спортивного сообщества, а не только для мира единоборств. Но для единоборств эта потеря ещё более существенна. Сколько времени он посвящал тренировкам, воспитывал молодых бойцов, подсказывал, как и что нужно делать…

Абдулманап — фигура мировой величины. Лично я общался с ним один раз — мы тогда играли с «Анжи» в Дагестане, но я сидел на трибуне из-за травмы. Ко мне подошли, сказали, что Абдулманап хочет со мной пообщаться. Я был удивлён, хотя он наверняка знал про наше знакомство с Хабибом. Мы говорили на тему спорта, как проходят тренировки. Общались недолго, но и за это время я прочувствовал его авторитет, понимал, за что его так сильно уважают. И всегда вокруг отца Хабиба было много людей, он собирал всех вокруг себя», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.