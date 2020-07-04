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Погба и Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировке

Погба и Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировке
Футбол / Англия 0

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Бруну Фернандеш получили повреждения после случайного столкновения на тренировке, сообщает Daily Mail.

Игроки столкнулись друг с другом на поле базы в Каррингтоне. Оба футболиста могут пропустить предстоящий матч с «Борнмутом».

Ранее стало известно, что Поль Погба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно.
Француз хотел уйти из «Юнайтед» и продолжить карьеру либо в туринском «Ювентусе», либо в мадридском «Реале», однако из-за прекрасных отношений с главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером его планы изменились.

Действующий контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую может активировать клуб.

«Манчестер Юнайтед» после 32 туров занимает пятое место в АПЛ. Встреча с «Борнмутом» состоится 4 июля.

Поль Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
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