Погба и Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировке

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Бруну Фернандеш получили повреждения после случайного столкновения на тренировке, сообщает Daily Mail.

Игроки столкнулись друг с другом на поле базы в Каррингтоне. Оба футболиста могут пропустить предстоящий матч с «Борнмутом».

Ранее стало известно, что Поль Погба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно.

Француз хотел уйти из «Юнайтед» и продолжить карьеру либо в туринском «Ювентусе», либо в мадридском «Реале», однако из-за прекрасных отношений с главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером его планы изменились.



Действующий контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую может активировать клуб.

«Манчестер Юнайтед» после 32 туров занимает пятое место в АПЛ. Встреча с «Борнмутом» состоится 4 июля.