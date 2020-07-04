Росель: Месси слишком умён, чтобы быть пешкой в избирательной кампании

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель выразил уверенность в том, что нападающий каталонцев клуба Лионель Месси не будет принимать чью-либо сторону в президентской кампании одного из кандидатов.



«Месси не позволит использовать себя подобным образом. Он слишком умён, чтобы быть пешкой в избирательной кампании», — приводит слова Роселя ESPN.



Ранее стало известно, что Месси может покинуть «Барселону». 33-летний форвард является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.

Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб