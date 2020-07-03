Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону», сообщает Cadena Ser.

По данным источника, Месси принял решение приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Сообщается, что аргентинец не хочет быть проблемой для клуба. Также он устал от постоянных утечек, которые исходят из клуба, а также недоволен тем, что его делают ответственным за те решения, которые он не принимал. К тому же он устал от отсутствия победного проекта в клубе.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.