Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть «Барселону», сообщает Cadena Ser.
По данным источника, Месси принял решение приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Сообщается, что аргентинец не хочет быть проблемой для клуба. Также он устал от постоянных утечек, которые исходят из клуба, а также недоволен тем, что его делают ответственным за те решения, которые он не принимал. К тому же он устал от отсутствия победного проекта в клубе.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.
- 3 июля 2020
-
04:04
-
03:42
-
03:21
-
03:01
-
02:50
-
02:24
-
01:50
-
01:14
-
00:56
-
00:47
-
00:38
-
00:25
-
00:10
-
00:02
- 2 июля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
22:02
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:20
-
21:13
-
21:00