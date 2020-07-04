Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал Роббен

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может возобновить спортивную карьеру, сообщает AS.

По данным источника, «Утрехт» сделал предложение хавбеку. Сам Снейдер рассматривает возможность возвращения в футбол.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Голландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

Ранее сообщалось, что голландский форвард Арьен Роббен возобновил спортивную карьеру, подписав контракт с «Гронингеном».