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Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал Роббен

Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал Роббен
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может возобновить спортивную карьеру, сообщает AS.

По данным источника, «Утрехт» сделал предложение хавбеку. Сам Снейдер рассматривает возможность возвращения в футбол.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Голландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

Ранее сообщалось, что голландский форвард Арьен Роббен возобновил спортивную карьеру, подписав контракт с «Гронингеном».

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