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«Фенербахче» заинтересован в приобретении двух игроков «Барселоны»

«Фенербахче» заинтересован в приобретении двух игроков «Барселоны»
Футбол / Испания 0

«Фенербахче» заинтересован в приобретении игроков «Барселоны» Жан-Клера Тодибо и Муссы Ваге, сообщает Mundo Dpoertivo.

По информации источника, бизнесмен и президент «Фенербахче» Али Коч намерен воспользоваться связями в каталонском клубе, чтобы заполучить Тодибо и Ваге и усилить команду. Ожидается, что клубы начнут переговоры в ближайшее время.

Тодибо перешёл из «Тулузы» в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 защитник выступал на правах аренды в «Шальке», однако немецкий клуб решил не выкупать трансфер 20-летнего футболиста. Ваге стал игроком «Барселоны» также в 2019 году, а в этом сезоне был отправлен в аренду в «Ниццу». Напомним, из-за пандемии коронавируса сезона в чемпионате Франции завершился досрочно.

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