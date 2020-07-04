«Фенербахче» заинтересован в приобретении двух игроков «Барселоны»

«Фенербахче» заинтересован в приобретении игроков «Барселоны» Жан-Клера Тодибо и Муссы Ваге, сообщает Mundo Dpoertivo.



По информации источника, бизнесмен и президент «Фенербахче» Али Коч намерен воспользоваться связями в каталонском клубе, чтобы заполучить Тодибо и Ваге и усилить команду. Ожидается, что клубы начнут переговоры в ближайшее время.



Тодибо перешёл из «Тулузы» в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 защитник выступал на правах аренды в «Шальке», однако немецкий клуб решил не выкупать трансфер 20-летнего футболиста. Ваге стал игроком «Барселоны» также в 2019 году, а в этом сезоне был отправлен в аренду в «Ниццу». Напомним, из-за пандемии коронавируса сезона в чемпионате Франции завершился досрочно.