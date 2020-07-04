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Девушка Роналду поделилась фото в купальнике

Девушка Роналду поделилась фото в купальнике
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в купальнике.

«Эти глаза я положила на любовь всей моей жизни», — написала Родригес на странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 25 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 4 результативные передачи. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Отметим, что контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Туринский «Ювентус» набрал 72 очка в 29 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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