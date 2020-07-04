Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Бетисом»

Стали известны стартовые составы «Сельты» и «Бетиса» на матч 34-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт сегодня, 4 июля, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет на поле в стартовом составе.



«Сельта»: Рубен, К. Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Бельтран, Йокушлу, Нолито, Рафинья, Аспас, Смолов.

«Бетис»: Хоэль, Манди, Феддаль, Ройал, Морено, Каналес, Аленья, Родригес, Гуардадо, Лорен, Хуанми.

«Сельта», в 33 матчах набрав 34 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (37) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 33 матчах набравший 74 очка.