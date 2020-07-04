Зидан: в «Реале» всегда есть давление. Оно заставляет работать хорошо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Атлетиком» из Бильбао.

«Предстоит ещё один очень сложный матч. «Сан Мамес» – сложный стадион для всех, мы в курсе. Будет отличная игра, но мы готовы.



Футболисты знают, что Примера — сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли. Есть работа, стремление выигрывать матчи. В «Реале» всегда есть давление, и это хорошо. В этом красота нашей профессии, в том числе и моей как тренера. Давление заставляет тебя работать хорошо», – цитирует Зидана Marca.

«Реал», набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отрыв «Королевского клуба» от идущей второй «Барселоны» составляет четыре очка.



В 34-м туре «Реал» на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 5 июля.