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«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Рамоса с пенальти

«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Рамоса с пенальти
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра, ассистировали ему судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Айтор Вильяте Мартинес.

Единственный гол был забит на 79-й минуте, отличился Серхио Рамос, который реализовал 11-метровый.

Таким образом, «Реал» одержал шестую победу подряд в Примере.

«Реал», набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отрыв «Королевского клуба» от идущей второй «Барселоны» составляет четыре очка. «Хетафе» (52) — на 6-м месте.

В 34-м туре «Реал» на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 5 июля.

Испания - Примера. 33-й тур
02 июля 2020, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рамос – 79' (пен)
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