«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря голу Рамоса с пенальти
В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра, ассистировали ему судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Айтор Вильяте Мартинес.
Единственный гол был забит на 79-й минуте, отличился Серхио Рамос, который реализовал 11-метровый.
Таким образом, «Реал» одержал шестую победу подряд в Примере.
«Реал», набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отрыв «Королевского клуба» от идущей второй «Барселоны» составляет четыре очка. «Хетафе» (52) — на 6-м месте.
В 34-м туре «Реал» на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 5 июля.
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