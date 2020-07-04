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Талалаев: одно очко в матче с «Локомотивом» у меня вызывает лишь расстройство

Талалаев: одно очко в матче с «Локомотивом» у меня вызывает лишь расстройство
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мыслями перед матчем 26-го тура РПЛ с «Ростовом». Специалист сказал, что расстроен результатом матча с «Локомотивом» (1:1).

«Думаю, встреча покажет приняли футболисты мои требования или нет. Но, думаю, они выйдут и выполнят всё, о чем мы договаривались, и не упустят победу. Проблемы? У меня только радость от работы в Премьер-Лиге. Одно очко во встрече с «Локомотивом» многие расценивают как результат, а у меня это вызывает лишь расстройство», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Отметим, после матча Талалаев заявлял, что «одно очко – тоже движение вперёд».

В матче 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Счёт был открыт на 14-й минуте — автором забитого мяча стал Деян Радоньич. «Локомотив» сравнял счёт на 95-й минуте усилиями Алексея Миранчука.

Талалаев: одно очко с «Локомотивом» – это тоже движение вперёд для «Крыльев Советов»
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