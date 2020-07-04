Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в Премьер-лиге, обыграв «Кристал Пэлас»

«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в Премьер-лиге, обыграв «Кристал Пэлас»
Футбол 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо на 49-й минуте. 23-летнему нигерийцу ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 77-й минуте форвард «лис» Джейми Варди увеличил преимущество своей команды с передачи хавбека Харви Барнса. В концовке встречи Варди отправил ещё один мяч в ворота «орлов» с паса Барнса.

Для «Лестера» сегодняшняя победа стала первой в последних четырёх турах чемпионата Англии. В предыдущих трёх матчах подопечные Брендана Роджерса потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» проиграл в третий раз кряду.

«Лестер», набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (42) — 13-е.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
04 июля 2020, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Ихеаначо – 49'   2:0 Варди – 77'   3:0 Варди – 90+4'
Антони Марсьяль фантастическим ударом забил «Борнмуту» из-за пределов штрафной. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020