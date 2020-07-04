«Лестер» прервал трёхматчевую серию без побед в Премьер-лиге, обыграв «Кристал Пэлас»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо на 49-й минуте. 23-летнему нигерийцу ассистировал полузащитник Юри Тилеманс. На 77-й минуте форвард «лис» Джейми Варди увеличил преимущество своей команды с передачи хавбека Харви Барнса. В концовке встречи Варди отправил ещё один мяч в ворота «орлов» с паса Барнса.
Для «Лестера» сегодняшняя победа стала первой в последних четырёх турах чемпионата Англии. В предыдущих трёх матчах подопечные Брендана Роджерса потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» проиграл в третий раз кряду.
«Лестер», набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (42) — 13-е.
- 4 июля 2020
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