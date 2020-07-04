Антони Марсьяль фантастическим ударом забил «Борнмуту» из-за пределов штрафной. Видео
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал автором третьего гола «красных дьяволов» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
В компенсированное к первому тайму время француз получил пас от полузащитника Бруну Фернандеша, после чего фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальную девятку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча сейчас проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». К 51-й минуте счёт 3:2 в пользу «красных дьяволов». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».
«Юнайтед», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» (27) — предпоследнее, 19-е.
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