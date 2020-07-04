Новиков — о проигрыше «Арсеналу»: оправдываться не хочется. Весь матч мы провели в атаке

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш в матче с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Весь матч провели в атаке. Соперник качественно оборонялся, использовал свой момент и выиграл. Оправдываться не хочется. Не считаю, что физически мы готовы хуже других команд. Готовы неплохо, физически выглядели нормально во всех матчах после паузы. Шансы на попадание в еврокубки такие же, как и было до сегодняшнего дня. Вся борьба впереди. Ещё все могут потерять очки, у нас каждый может обыграть каждого», — передает слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол во встрече забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте.
- 4 июля 2020
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