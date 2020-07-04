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Тренер «Тамбова»: «Спартак» — достойный соперник. Эта победа — глоток свежего воздуха

Тренер «Тамбова»: «Спартак» — достойный соперник. Эта победа — глоток свежего воздуха
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин дал комментарий после победы в выездной встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).

«Было понятно, что матч будет тяжёлым. Соперник достойный. Стадион прекрасный, тут вдвойне приятнее выигрывать. Эта победа — как глоток свежего воздуха для нас», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

У наставника «Тамбова» также спросили: «Доменико Тедеско считается одним из самых прогрессивных тренеров в Европе. «Тамбов» обыгрывает «Спартак», это ответ российской тренерской школы?»

«Сто процентов. Своих тренеров мы недооцениваем», — ответил Первушин.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (28) — 12-е.

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