Хавбек «Арсенала» Пантелеев: победа над «Динамо» крайне важна в психологическом плане

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, вышедший на замену в матче с московским «Динамо», поделился впечатлениями от матча. В гостях «Арсенал» выиграл — 1:0.



«Матч получился непростой. Не скажу, что просто входить в такую игру, но думать об этом было некогда. Нужно было сразу включиться и помочь ребятам, которые к тому моменту уже долгое время играли в меньшинстве. Тренеры просили отработать на максимуме своё игровое время.

Нужно было добавить свежести при обороне и постараться выбегать в контратаки. Что-то получилось чуть лучше, что-то чуть хуже, но раз выиграли, значит, в целом всё неплохо. Насколько важна эта победа? Крайне важна. Прежде всего в психологическом плане. Эти три очка — как глоток свежего воздуха. Хочу поздравить с победой всех болельщиков «Арсенала», — сказал Пантелеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.