Хавбек «Арсенала» Пантелеев: победа над «Динамо» крайне важна в психологическом плане

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, вышедший на замену в матче с московским «Динамо», поделился впечатлениями от матча. В гостях «Арсенал» выиграл — 1:0.
«Матч получился непростой. Не скажу, что просто входить в такую игру, но думать об этом было некогда. Нужно было сразу включиться и помочь ребятам, которые к тому моменту уже долгое время играли в меньшинстве. Тренеры просили отработать на максимуме своё игровое время.
Нужно было добавить свежести при обороне и постараться выбегать в контратаки. Что-то получилось чуть лучше, что-то чуть хуже, но раз выиграли, значит, в целом всё неплохо. Насколько важна эта победа? Крайне важна. Прежде всего в психологическом плане. Эти три очка — как глоток свежего воздуха. Хочу поздравить с победой всех болельщиков «Арсенала», — сказал Пантелеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 июля 2020
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:37
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:40