Алексей Миранчук — лидер сезона РПЛ по попаданиям в штанги и перекладины

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти в матче с «Сочи» (0:0), попав в штангу. Это его пятое попадание в штангу или перекладину в ходе нынешнего сезона.
По этому показателю Миранчук лидирует в РПЛ. У Алексея два попадания в штангуи и три — в перекладину. Миранчук попадал в каркас ворот дважды в матче с «Ростовом» (1:3), и по одному разу во встречах с «Краснодаром» (1:1), «Уфой» (1:1) и «Сочи» (0:0).
По три попадания — у полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу, хавбека «Сочи» Андрея Мостового, форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, нападающего «Ахмата» Аблайе Мбенге и полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0. На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.
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