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Незабитый пенальти и два отменённых гола — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Сочи»

Незабитый пенальти и два отменённых гола — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского первенства. В активе московского клуба 49 очков. «Сочи» (30) — на 11-м.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».

«Локо» на своём поле не сумел обыграть «Сочи». У «железнодорожников» отменили два гола
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