Незабитый пенальти и два отменённых гола — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Сочи»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.



На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского первенства. В активе московского клуба 49 очков. «Сочи» (30) — на 11-м.

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