«Бавария» одержала 17-ю победу подряд и обновила рекорд победной серии в Германии

Мюнхенская «Бавария», обыграв в финале Кубка Германии на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине леверкузенский «Байер» со счётом 4:2, одержала 17-ю победу подряд с учётом всех соревнований, сообщает Opta в «Твиттере».

Таким образом, «Баварии» удалось обновить клубный рекорд по длительности победной серии для немецких клубов, установленный «Байером» в 1978 году, побеждавшим 16 раз кряду.

В матче с «Байером» «Бавария» завоевала 20-й Кубок Германии. Мюнхенцы выиграли турнир во второй раз подряд. В финальном матче прошлого сезона «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» (3:0). Леверкузенский «Байер» побеждал в турнире лишь один раз — в 1993 году. Команда проиграла три финала Кубка Германии (2002, 2009, 2020).