Юрген Клопп назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Для меня два главных фаворита, оставшихся в турнире, это «Бавария» и «Манчестер Сити». Это была бы захватывающая игра! Я не знаю точно, может ли это случиться, встретятся ли они в полуфинале или что-то ещё. «Бавария, очевидно, провела впечатляющий сезон в Германии до и после паузы. После того, как Ханс-Дитер Флик вступил во владение, их игра действительно смотрится внушительно. Очевидно, они два фаворита.

Розыгрыш будет действительно интересным, так как он совершенно новый. Но когда вы видите «Манчестер Сити» и состав, который у них есть… Всем нужна удача, но, как я всегда говорил: если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, к финалу вы должны обладать лучшим составом.

Не то чтобы у других команд совсем никаких шансов, но я действительно считаю, что эти две команды являются фаворитами», — приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.