Широков: если «Спартак» выиграет Кубок России, вряд ли сезон можно считать провальным

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:3), а также оценил сезон в исполнении красно-белых.



«Спартак» действовал в своём стиле… «Тамбов» отошёл, а красно-белые в позиционном нападении играть не могут. Это понятно, было ясно ещё до матча. И я не понимаю, почему тренеры на этом не акцентируют внимания. Наверное, Тедеско пора уже наигрывать позиционные атаки. Ведь всем прекрасно видно, что команда в этом компоненте просто несостоятельна. Соперники будут и дальше глубоко опускаться, не давать проводить быстрые контратаки. Таким образом, объективно спартаковцы сами себя лишают шансов на победу.



Провален ли сезон для «Спартака»? Смотря что считать провалом. Вроде бы, декларировалось, что самое главное — перестроить командную игру. Если считают, что это удалось, почему тогда всё плохо? Впереди ещё полуфинал Кубка с «Зенитом». Шанс на трофей сохраняется. Если «Спартак» возьмёт его, вряд ли сезон можно считать провальным. Посмотрим», — приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

«Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма