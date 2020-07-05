В запорожском «Металлурге» 13 заражённых коронавирусом. Пятеро из них госпитализированы

В запорожском «Металлурге» выявлена вспышка коронавируса, сообщается на сайте областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.



Тест на наличие инфекции прошли 32 человека, из которых заражёнными оказались 13. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести. При этом пятеро были госпитализированы, а остальные восемь находятся на самоизоляции под контролем врачей.



«Состояние здоровья у всех удовлетворительное. В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные исследования, дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении центра.



«Металлург» был основан в 2017 году. Команда выступает во втором по силе дивизионе Украины.