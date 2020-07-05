Зидан: устал от разговоров о том, что «Реал» побеждает благодаря судьям

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал матч с «Атлетиком» (1:0).

«Это очень важная победа. Игра была равная, шла с большой интенсивностью. Момент с пенальти? Я его ещё не посмотрел. Устал от разговоров о том, что „Реал“ побеждает благодаря судьям. Это не изменится. Но игроки заслуживают уважения. Ничто не сможет отвлечь нас от достижения нашей цели», — цитирует Зидана Marca.

В 34-м туре испанской Примеры «Атлетик» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершился со счётом 0:1.



Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти. На 76-й минуте встречи Рауль Гарсия упал в штрафной гостей, но на его падение судья никак не отреагировал.