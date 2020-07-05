«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Газинский, Уткин, Олссон, Кайо, Вандерсон, де Вилена, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

Сегодня, 5 июля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



«Зенит», набрав 59 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы петербургский клуб оформит чемпионский титул. «Краснодар» (45) — на 3-м месте.