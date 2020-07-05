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Станислав Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно стал чемпионом России второй сезон подряд

Станислав Черчесов: «Зенит» абсолютно заслуженно стал чемпионом России второй сезон подряд
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завоевание «Зенитом» золотых медалей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.

«На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам. Отдельно хотел бы отметить профессионализм питерцев в период пандемии, ведь в «Зените» ни один игрок не заразился коронавирусом. Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждём «сборников» в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.

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