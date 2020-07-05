Виллаш-Боаш: рад чемпионству «Зенита», отдельно поздравляю мистера Миллера из «Газпрома»

Бывший наставник «Зенита», ныне работающий в «Марселе», Андре Виллаш-Боаш прокомментировал завоевание питерским клубом золотых медалей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.



«Я очень счастлив за «Зенит», для меня эта команда особенная. Хочу поздравить Семака, он провёл впечатляющую работу за два года во главе команды. То, как он может управлять командой и игроками, — пример для всех. Рад, что они выиграли чемпионат два года подряд.



Отдельное поздравления тем людям и футболистам, которые успели поработать со мной. «Зенит» всегда в моём сердце. Также поздравляю всех болельщиков и отдельно мистера Миллера из «Газпрома».



Очень надеюсь, что мы сможем встретиться в Лиге чемпионов в следующем розыгрыше», — цитирует Виллаш-Боаша Sport24.

Алексей Миллер — председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», являющегося спонсором «Зенита».

Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.