«Зенит» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021

«Зенит», обыграв в 26-м туре чемпионата России на выезде «Краснодар» со счётом 4:2, обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Своих соперников «Зенит» узнает 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.
К 6 июля право сыграть на групповом этапе обеспечили себе мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия», «ПСЖ», «Марсель», «Брюгге» и «Шахтёр».
Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 октября, заключительные — 8 и 9 декабря. Финал состоится 29 мая 2021 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.
Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе G, набрав 7 очков. Лидером группы стал «РБ Лейпциг» с 11 очками, второе место у французского «Лиона» (8), а в Лигу Европы отправилась португальская «Бенфика» (7), опередившая питерский клуб лишь по дополнительным показателям.
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