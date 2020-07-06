«Кайрат» объявил о прибытии Вагнер Лава в Казахстан

Казахстанский «Кайрат» в «Твиттере» опубликовал фотографию прибытия бразильского форварда Вагнер Лава в Казахстан.

«Добро пожаловать, Вагнер!», — гласит подпись к публикации.

Публикация доступна в «Твиттере» «Кайрата».

Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат», однако до сих пор руководство клуба официально не подтверждало информацию о трансфере.



Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.



Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.