«Кайрат» объявил о прибытии Вагнер Лава в Казахстан

Казахстанский «Кайрат» в «Твиттере» опубликовал фотографию прибытия бразильского форварда Вагнер Лава в Казахстан.
«Добро пожаловать, Вагнер!», — гласит подпись к публикации.
Публикация доступна в «Твиттере» «Кайрата».
Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат», однако до сих пор руководство клуба официально не подтверждало информацию о трансфере.
Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Условия личного контракт игрока не разглашаются.
Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.
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