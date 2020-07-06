Александр Зинченко извинился за результативную ошибку в матче с «Саутгемптоном»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результативную ошибку в матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптоном» (0:1).

«Приношу свои извинения всей команде и фанатам клуба. Такого рода ошибки не приемлемы», — написал Зинченко в «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Единственный гол был забит в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Че Адамс. Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко совершил потерю у центрального круга, мяч отскочил к Адамсу, и он нанёс точный удар с 40 метров.

«Саутгемптон», набрав 43 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (66) — на 2-м месте. Первое место занимает «Ливерпуль» (89), который уже стал чемпионом.