«Чемпионы! Спасибо за веру и поддержку!» Ярослав Ракицкий — о титуле «Зенита»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посвятил новый пост в своём «инстаграме» победе команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Чемпионы! Команда, болельщики, Питер, спасибо за веру, за поддержку!» — написал Ракицкий.

Напомним, в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР.