Евсеев — о матче с «Уралом»: физика физикой, а психология психологией

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги домашнего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Готовясь к «Уралу», учитывали, что соперник в прошлом туре не играл и имел недельный цикл подготовки. А мы провели качественную, но очень энергозатратную игру с «Рубином». Понимали, что на фоне уральцев «Уфа» физически должна быть блёклой. Так и произошло. Что касается тактики: мы ждали, что у «Урала» будет тот же состав, что и в домашнем матче с «Тамбовом». Но вместо Золотова вышел Калинин, и замена оказалась качественной.
Мы пытались в атаке строить игру через правый фланг, зная, что Эль-Кабир не обороняется активно. Чтобы за счёт взаимодействия форварда и защитника вскрыть эту зону. Не получилось. Соперник был к этому готов. Но интересно, что Кабир стал много играть в обороне.
В перерыве перестроили игру. Если первые 45 минут мы играли в атаке 2-3, то потом действовали с тремя опорными и 1-1 впереди. В начале второго тайма оказывали на «Урал» большое давление, но додавить не удалось. А удаление перевернуло игру. Соперник сразу же забил с этого штрафного. Мы не стали ломать схему, остались с тремя опорными, только в атаке был уже 1 игрок.
Надо было изменить игру заменами. Выпустили Терентьева и Агаларова, чтобы добавить скорости. Получилось, как и с заменами Кругового и Алиева. Они не только добавили динамики, но и создали ответный гол. Табидзе поборолся, Фомин подобрал, отдал пас Табидзе, тот Круговому, и Терентьев затем забил из центра штрафной.
Произошло то, что я требую от крайних линейных игроков. Один делает передачу, другой забивает. Доволен, что в меньшинстве заставили соперника обороняться. Так что физика физикой, а психология психологией», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 6 июля 2020
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