«Зенит» так силён или конкуренты слабы?
«Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. Накануне, 5 июля, сине-бело-голубые победили «Краснодар» в матче 26-го тура (4:2) и стали недосягаемыми для преследователей.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: действительно ли так сильна петербургская команда или конкуренты оказались слабыми в этом сезоне?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Алексей Игонин: глупо говорить, что «Зенит» стал чемпионом только из-за денег «Газпрома»
- 6 июля 2020
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