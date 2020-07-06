«Зенит» так силён или конкуренты слабы?

«Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. Накануне, 5 июля, сине-бело-голубые победили «Краснодар» в матче 26-го тура (4:2) и стали недосягаемыми для преследователей.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: действительно ли так сильна петербургская команда или конкуренты оказались слабыми в этом сезоне?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.