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«Зенит» так силён или конкуренты слабы?

«Зенит» так силён или конкуренты слабы?
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России. Накануне, 5 июля, сине-бело-голубые победили «Краснодар» в матче 26-го тура (4:2) и стали недосягаемыми для преследователей.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: действительно ли так сильна петербургская команда или конкуренты оказались слабыми в этом сезоне?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

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