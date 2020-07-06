Защитник «Ростова» Ведерников извинился за удаление в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Ростова» Данила Ведерников в своём «инстаграме» принёс извинения за удаление в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



На 55-й минуте 19-летний футболист попытался выбить мяч, который в сторону штрафной площади направил игрок самарской команды. Однако Данила не заметил соперника, который решил сыграть на опережение, потянувшись головой к мячу. В результате Ведерников попал ногой по оппоненту и судья показал ему вторую жёлтую карточку.



«Вне зависимости от того, считаю я это удаление справедливым или нет, хочу принести свои извинения тренерскому штабу, партнёрам по команде и болельщикам», — написал Ведерников.



«Ростов», набрав 43 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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