Новый логотип сборной Исландии состоит из четырёх духов-хранителей

Футбольная ассоциация Исландии (KSÍ) на своём официальном сайте представила новый логотип сборной страны. Эмблема состоит из четырёх духов-хранителей: быка, орла, дракона и великана.
Новый логотип сборной Исландии
Фото: официальный сайт KSÍ
Четыре духа-хранителя, из которых состоит новая эмблема сборной Исландии
Фото: официальный сайт KSÍ
«Духи-хранители были защитниками Исландии с 1918 года и являются идеальными символами для национальной команды. Эти символы солидарности защищают твердыню, нашу родину, которую боятся другие команды. Их боевой дух, решительность и настойчивость всеобъемлющи», — говорится в заявлении KSÍ.
Напомним, на минувшем чемпионате мира, который прошёл в России в 2018 году, сборная Исландии не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее, четвёртое место в группе D. Подопечные Хеймира Хадльгримссона сыграли вничью с Аргентиной (1:1), а также потерпели поражения от «Нигерии» (0:2) и Хорватии (1:2).
- 6 июля 2020
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