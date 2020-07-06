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Новый логотип сборной Исландии состоит из четырёх духов-хранителей

Новый логотип сборной Исландии состоит из четырёх духов-хранителей
Футбол 0

Футбольная ассоциация Исландии (KSÍ) на своём официальном сайте представила новый логотип сборной страны. Эмблема состоит из четырёх духов-хранителей: быка, орла, дракона и великана.

Новый логотип сборной Исландии

Новый логотип сборной Исландии

Фото: официальный сайт KSÍ

Четыре духа-хранителя, из которых состоит новая эмблема сборной Исландии

Четыре духа-хранителя, из которых состоит новая эмблема сборной Исландии

Фото: официальный сайт KSÍ

«Духи-хранители были защитниками Исландии с 1918 года и являются идеальными символами для национальной команды. Эти символы солидарности защищают твердыню, нашу родину, которую боятся другие команды. Их боевой дух, решительность и настойчивость всеобъемлющи», — говорится в заявлении KSÍ.

Напомним, на минувшем чемпионате мира, который прошёл в России в 2018 году, сборная Исландии не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее, четвёртое место в группе D. Подопечные Хеймира Хадльгримссона сыграли вничью с Аргентиной (1:1), а также потерпели поражения от «Нигерии» (0:2) и Хорватии (1:2).

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