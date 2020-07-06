Миллер: порядок и дисциплина позволили «Зениту» соблюдать социальную дистанцию в таблице

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.
«С чемпионством! Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году — порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба петербургского клуба.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали.
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР.
- 6 июля 2020
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